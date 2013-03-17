بركان إيتنا الإيطالي يثور بقوة من جديد ولا خسائر

بدأ بركان إتنا الواقع جنوب إيطاليا في جزيرة صقلية، بإلقاء الحمم في ثوران جديد بقوة منذ ليل السبت الماضي.

ويُلقي البركان الوحيد في أوربا الذي لا يزال نشطا كثيرا من الحمم والغازات والغبار، بلغ إرتفاعها نحو الفين وتسعمائة متر.

ويوجد البركان في جزيرة صقلية غير بعيد عن قرية كاتانيا. يقول الخبراء إن سكانها لا يواجهون أي خطر بسبب ثورة البركان هذه، إلا أنه يتوجب عليهم التعايش مع هذه الظاهرة، وما يترتب عنها من غبار بركاني.

يذكر أن بركان إتنا من النادر أن يتسبب بعد ثورانه من الحين إلى الآخر في أي خسارئر مادية أو بشرية.