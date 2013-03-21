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الحلقة الثامنة عشرة من برنامج صندوق النغم

  • 21 مارس/ آذار 2013

الحلقة الثامنة عشرة من برنامج صندوق النغم

تتحدث عن الفنان الذي نهر حبيبته و غنى لكل الفنانين ونسي أن يغني من أغنياته.