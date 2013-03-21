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الحلقة السابعة عشرة من برنامج صندوق النغم

  • 21 مارس/ آذار 2013

الحلقة السابعة عشرة من برنامج صندوق النغم.

تتحدث عن الفنانة التي لم تنجح في أمتحان الصوت لكنها تربعت على عرش الأغنية العربية طوال حياتها.