الحلقة السابعة عشرة من برنامج صندوق النغم.
تتحدث عن الفنانة التي لم تنجح في أمتحان الصوت لكنها تربعت على عرش الأغنية العربية طوال حياتها.
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الحلقة السابعة عشرة من برنامج صندوق النغم.
تتحدث عن الفنانة التي لم تنجح في أمتحان الصوت لكنها تربعت على عرش الأغنية العربية طوال حياتها.