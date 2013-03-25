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عالم الفن: الرسم على الأشجار لدعم حماية البيئة

  • 25 مارس/ آذار 2013

الرسم على الأشجار لحماية البيئة وحث الناس على الاهتمام بها في الصين، وإنطباعات شخصية من حرب العراق، ثم السباحة في بحر من الأضواء، بالإضافة إلى ومواضيع أخرى في "عالم الفن."