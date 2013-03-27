تم العثور على ما لا يقل عن 1000 بطة نافقة في مياه نهر نانهي باقليم سيشوان جنوب غرب الصين.

وقالت مصادر محلية إن البط وجد ميتا يطفو فوق مياه النهر، وفي أكياس تم إلقاؤها على هناك.

ولا يعرف السبب وراء موت هذا العدد من طيور البط، ولا من يقف وراء وجودها على جانب ذلك النهر، لكن تحقيقا في الحادث فتح على الفور.

وتم استبعاد أن تكون نفقت بسبب مرضٍ معدٍ، وقد تكون تعرّضت للتسمٍّم بسبب الغذاء، حسب مصادر محلية.

وقالت السّلطات المحلية إنَّها جمعت تلك الأكياس وبقايا البطِّ الميّت، وأنها لا تمثل خطرا على الصحة العامة. وأضافت أن مياه النهر ليست مصدراً لمياه الشرب لسكّان تلك المنطقة.

وكانت آلاف من الخنازير وجدت نافقة بالقرب من أحد الأنهار في مدينة شنغهاي قبل أسابيع قليلة.

وكان ذلك الحادث سببا في موجة من الانتقادات الداخلية حول أمن الغذاء ومياه الشرب في الصين بسبب حوادث مماثلة.