أكبر بيضة في العالم في المزاد العلني قريبا في لندن

تعرض أكبر بيضة في العالم في لندن هذا الأسبوع، قبل أن تطرح في المزاد العلني الشهر القادم.

البيضة يبلغ طولها 30 سنتيمتراً وعرضها 21 سنتيمتراً، وقد اكتشفت في مدغشقر، وتعود لطائر الفيل" الذي انقرض ولم يعد له وجود.

ويعتقد العلماء أن البيضة هي الأكبر من نوعها، ويزيد حجمها بكثير عن حجم بيوض الديناصورات.

وقد اكتشفها خبراء الحفريات في مدغشقر، حيث يرجحون أن الطائر الفيل انقرض من تلك المنطقة بين القرن الثالث عشر والسابع عشر ميلادي.

ومن المتوقع أن تباع البيضة العملاقة في المزاد العلني في الرابع والعشرين من شهر ابريل نيسان القادم، وأن يصل سعر بيعها الى ثلاثين ألف جنيه استرليني.