هايتي: الرقص وطقوس "الفودو" للاحتفال بعيد الفصح

في هايتي يحج أتباع الفوودوو إلى احدى القرى للاحتفال بعيدهم الذي يتزامن مع عيد الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية. يرقصون ويتباركون بدماء الماعز والدجاج وطقوس اخرى من ثقافتهم.