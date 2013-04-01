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هايتي: الرقص وطقوس "الفودو" للاحتفال بعيد الفصح

  • 1 أبريل/ نيسان 2013

في هايتي يحج أتباع الفوودوو إلى احدى القرى للاحتفال بعيدهم الذي يتزامن مع عيد الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية. يرقصون ويتباركون بدماء الماعز والدجاج وطقوس اخرى من ثقافتهم.