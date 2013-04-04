الصلع ومخاطر "الإصابة بأمراض القلب"

أظهرت دراسة يابانية أن الرجال الذي يعانون من الصلع أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بنظرائهم.

وتشير الدراسة التي أجريت على 37 الف شخص ونشرتها مجلة BMJ Open الطبية على الانترنت إلى أن نسبة الإصابة قد تصل إلى 32%. غير أن الدراسة تؤكد أن التدخين والسمنة يمثلان تهديدا أكبر على القلب من الصلع.

وكان باحثون بجامعة طوكيو قد راجعوا العديد من الدراسات التي أجريت على أعوام عدة فيما يتعلق بالصلع وأمراض القلب وخلصوا إلى وجود علاقة بين فقدان الشعر من قمة الرأس والإصابة بأمراض القلب. غير أنهم أشاروا إلى أن انخفاض كثافة لا تمثل تهديدا.