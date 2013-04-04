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الحلقة التاسعة عشر من برنامج صندوق النغم

  • 4 أبريل/ نيسان 2013

الحلقة التاسعة عشر من برنامج صندوق النغم

-لقاء مع الفنانة السعودية عتاب.

-لقاء مع الفنان الراحل محمد فوزي.