الحلقة التاسعة عشر من برنامج صندوق النغم
-لقاء مع الفنانة السعودية عتاب.
-لقاء مع الفنان الراحل محمد فوزي.
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الحلقة التاسعة عشر من برنامج صندوق النغم
-لقاء مع الفنانة السعودية عتاب.
-لقاء مع الفنان الراحل محمد فوزي.