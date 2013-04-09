بعد سقوط تمثال صدام ماهي الرموز التي تشكل عراق اليوم؟

قبل عشرة أعوام سيطرت القوات الأمريكية على وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسقطت تمثالا عملاقا للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
يومها أسقطت الكثير من تماثيل وصور صدام حسين التي شكلت رمزا لمرحلة بأكملها.
لكن ما هي الرموز التي تشكل عراق اليوم؟
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قبل عشرة أعوام سيطرت القوات الأمريكية على وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسقطت تمثالا عملاقا للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
يومها أسقطت الكثير من تماثيل وصور صدام حسين التي شكلت رمزا لمرحلة بأكملها.
لكن ما هي الرموز التي تشكل عراق اليوم؟