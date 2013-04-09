جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد سقوط تمثال صدام ماهي الرموز التي تشكل عراق اليوم؟

  • 9 أبريل/ نيسان 2013

قبل عشرة أعوام سيطرت القوات الأمريكية على وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسقطت تمثالا عملاقا للرئيس العراقي السابق صدام حسين.

يومها أسقطت الكثير من تماثيل وصور صدام حسين التي شكلت رمزا لمرحلة بأكملها.

لكن ما هي الرموز التي تشكل عراق اليوم؟