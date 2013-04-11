جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

العراق: القفز بالمظلات هروبا من العنف

  • 11 أبريل/ نيسان 2013

تشهد مدينة الموصل العراقية أعمال عنف منذ بداية الحرب على العراق عام 2003.

لكن بعض سكان المدينة وجدوا ملاذاً هادئاًَ من العنف بالقفز المظلي في تلال قريبة من الموصل.