العراق: القفز بالمظلات هروبا من العنف

تشهد مدينة الموصل العراقية أعمال عنف منذ بداية الحرب على العراق عام 2003.

لكن بعض سكان المدينة وجدوا ملاذاً هادئاًَ من العنف بالقفز المظلي في تلال قريبة من الموصل.