العراق: القفز بالمظلات هروبا من العنف

تشهد مدينة الموصل العراقية أعمال عنف منذ بداية الحرب على العراق عام 2003.
لكن بعض سكان المدينة وجدوا ملاذاً هادئاًَ من العنف بالقفز المظلي في تلال قريبة من الموصل.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
تشهد مدينة الموصل العراقية أعمال عنف منذ بداية الحرب على العراق عام 2003.
لكن بعض سكان المدينة وجدوا ملاذاً هادئاًَ من العنف بالقفز المظلي في تلال قريبة من الموصل.