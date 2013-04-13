محاكمة مبارك: تنحي القضاة وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف

قررت محكمة جنايات القاهرة التنحي عن النظر في قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه. المحكمة قررت أيضا إحالة الملف إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك لاستشعار القاضي مصطفى حسن عبدالله الحرج على حد قوله.

ويذكر أن عبدالله هو نفس القاضي الذي حكم بتبرئة أكثر من عشرين متهماً من عناصر النظام السابق في قضية "موقعة الجمل" التي شهدت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك في الثامن والعشرين من يناير كانون الثاني عام 2011.

وقال محللون إن تنحي القاضي إجراء روتيني، لكنه سيطيل من جلسات النظر في القضية.