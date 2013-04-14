فرقة موسيقية من الروبوتات تثير إعجاب المشاهدين

فرقة موسيقى روك تثير إعجاب المشاهدين حيثما حلت وقدمت عروضا. أسست هذه الفرقة أو صنعت، في برلين في ألمانيا.
تمتاز عروضها بالدقة المتناهية في العزف غير المرتجل. والسبب أن أعضاءها كلهم روبوتات.
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فرقة موسيقى روك تثير إعجاب المشاهدين حيثما حلت وقدمت عروضا. أسست هذه الفرقة أو صنعت، في برلين في ألمانيا.
تمتاز عروضها بالدقة المتناهية في العزف غير المرتجل. والسبب أن أعضاءها كلهم روبوتات.