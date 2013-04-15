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عالم الفن: أسرار المشاهير في خطابات للبيع!

  • 15 أبريل/ نيسان 2013

فن الموزايك من الكهرمان الخالص، والتعرف على سينما الستينيات، وباريس تتلألأ ببريق المورانو وغيرها من أخبار الفن.