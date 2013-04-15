انفجاران قرب خط النهاية لماراثون بوسطن يوقع قتلى وجرحى

وقع انفجاران عند خط النهاية لماراثون بوسطن، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مدينة بوسطن الأمريكية حالة من الارتباك، فيما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.