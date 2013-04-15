جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

انفجاران قرب خط النهاية لماراثون بوسطن يوقع قتلى وجرحى

  • 15 أبريل/ نيسان 2013

وقع انفجاران عند خط النهاية لماراثون بوسطن، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مدينة بوسطن الأمريكية حالة من الارتباك، فيما هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.