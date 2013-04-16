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تراجع الإقبال على البرقع الأفغاني مقابل نظيره الصيني

  • 16 أبريل/ نيسان 2013

انخفاض ملحوظ شهدته صناعة البرقع في افغانستان، بسبب عزوف عدد كبير من النساء عن إرتدائه، وأيضا بسبب المنافسة من البضائع الصينية.

وأصبح الكثير من تجار هذا اللباس التقليدي يواجهون صعوبات في البيع.