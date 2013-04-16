تراجع الإقبال على البرقع الأفغاني مقابل نظيره الصيني

انخفاض ملحوظ شهدته صناعة البرقع في افغانستان، بسبب عزوف عدد كبير من النساء عن إرتدائه، وأيضا بسبب المنافسة من البضائع الصينية.

وأصبح الكثير من تجار هذا اللباس التقليدي يواجهون صعوبات في البيع.