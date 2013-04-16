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تركيا ضيفة شرف معرض الكتاب الدولي في لندن

  • 16 أبريل/ نيسان 2013

إفتتح في العاصمة البريطانية معرض الكتاب الدولي بمشاركة كتاب ودور نشر ومكتبات من بلدان متفرقة من العالم.

ويكرّس هذا الحدث كل عام مساحة خاصة لاحد البلدان احتفاءً بمطبوعاته وكتّابه. فوقع اختيار منظمو المعرض هذه السنة على تركيا.