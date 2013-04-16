تركيا ضيفة شرف معرض الكتاب الدولي في لندن

إفتتح في العاصمة البريطانية معرض الكتاب الدولي بمشاركة كتاب ودور نشر ومكتبات من بلدان متفرقة من العالم.

ويكرّس هذا الحدث كل عام مساحة خاصة لاحد البلدان احتفاءً بمطبوعاته وكتّابه. فوقع اختيار منظمو المعرض هذه السنة على تركيا.