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المعارض الكويتي مسلم البراك في لقاء خاص مع بي بي سي

  • 24 أبريل/ نيسان 2013

انتقد المعارض الكويتي مسلم البراك النظام الانتخابي في بلاده، كما رفض ما وصفها بالعلاقة بين السلطة ورأس المال في الكويت.

جاء ذلك خلال مقابلة مع بي بي سي اجراها موفدنا إلى الكويت خالد عز العرب.