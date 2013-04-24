انتقد المعارض الكويتي مسلم البراك النظام الانتخابي في بلاده، كما رفض ما وصفها بالعلاقة بين السلطة ورأس المال في الكويت.
جاء ذلك خلال مقابلة مع بي بي سي اجراها موفدنا إلى الكويت خالد عز العرب.
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انتقد المعارض الكويتي مسلم البراك النظام الانتخابي في بلاده، كما رفض ما وصفها بالعلاقة بين السلطة ورأس المال في الكويت.
جاء ذلك خلال مقابلة مع بي بي سي اجراها موفدنا إلى الكويت خالد عز العرب.