الطائفة البهائية تحتفل بمرور 150 عاما على نشأتها

تحتفل الطائفة البهائية بمرور مائة وخمسين عامًا على إعلان الدعوة التي أطلقها بهاء الله عام 1844.
ويحج البهائيون إلى مدينة عكا، فيما يتخذون مدينة حيفا مقرا عالميًا لهم.
تقرير فراس الخطيب.
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تحتفل الطائفة البهائية بمرور مائة وخمسين عامًا على إعلان الدعوة التي أطلقها بهاء الله عام 1844.
ويحج البهائيون إلى مدينة عكا، فيما يتخذون مدينة حيفا مقرا عالميًا لهم.
تقرير فراس الخطيب.