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الحلقة الثانية والعشرون من برنامج صندوق النغم

  • 2 مايو/ أيار 2013

في الحلقة الثانية والعشرين من صندوق النغم الموسيقار محمد عبد الوهاب يدنن للبي سي بواحدة من أروع قصائده ومقطع من برنامج الحان وكريات وحلقة اليوم سجلتها البي بي سي في بنغازي زمن المملكة الليبية.