الحلقة الثانية والعشرون من برنامج صندوق النغم

في الحلقة الثانية والعشرين من صندوق النغم الموسيقار محمد عبد الوهاب يدنن للبي سي بواحدة من أروع قصائده ومقطع من برنامج الحان وكريات وحلقة اليوم سجلتها البي بي سي في بنغازي زمن المملكة الليبية.