حقائق ومعلومات: 100 عام على السينما الهندية

تحتفل السينما الهندية بمرور مئة عام على بدايتها. وكان أول انتاج لتلك الصناعة هو الفيلم الصامت راجا هاريشاندرا.
فما هو تاريخ صناعة السينما الهندية وهل تحظى أفلام بوليوود بنفس الشهرة التي تنالها أفلام نظيرتها الغربية هوليوود؟
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تحتفل السينما الهندية بمرور مئة عام على بدايتها. وكان أول انتاج لتلك الصناعة هو الفيلم الصامت راجا هاريشاندرا.
فما هو تاريخ صناعة السينما الهندية وهل تحظى أفلام بوليوود بنفس الشهرة التي تنالها أفلام نظيرتها الغربية هوليوود؟