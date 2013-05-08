قلق حيال سلامة الحيوانات في مصر

أثار نفوق ثلاثة دببة في حديقة الحيوان بالجيزة في مصر تساؤلات من قبل نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان حول الإهمال الذي تعاني منه الحديقة.

ويأتي هذا الحادث الذي وقع السبت الماضي بعد يومين من إعلان استراليا عن نيتها وقف تصدير الماشية الحية إلى مصر.

وكانت صور بثت على الإنترنت تظهر ما وصفته جمعية استرالية لحماية الحيوان بالمعاملة الوحشية ضد الماشية في مسلخين مصريين، وقالت السلطات الأسترالية إن هذه المعاملة تمثل خرقا للمعايير المتفق عليها بين البلدين.

وأضافت أن حظر التصدير سيستمر لحين انتهاء التحقيق الذي يجريه الجانبان.