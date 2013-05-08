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قلق حيال سلامة الحيوانات في مصر

  • 8 مايو/ أيار 2013

أثار نفوق ثلاثة دببة في حديقة الحيوان بالجيزة في مصر تساؤلات من قبل نشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان حول الإهمال الذي تعاني منه الحديقة.

ويأتي هذا الحادث الذي وقع السبت الماضي بعد يومين من إعلان استراليا عن نيتها وقف تصدير الماشية الحية إلى مصر.

وكانت صور بثت على الإنترنت تظهر ما وصفته جمعية استرالية لحماية الحيوان بالمعاملة الوحشية ضد الماشية في مسلخين مصريين، وقالت السلطات الأسترالية إن هذه المعاملة تمثل خرقا للمعايير المتفق عليها بين البلدين.

وأضافت أن حظر التصدير سيستمر لحين انتهاء التحقيق الذي يجريه الجانبان.