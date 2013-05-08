التعديل الوزاري المصري الجديد لايرضي طموحات المعارضة

إعتبر الرئيس المصري محمد مرسي أن التعديل الوزاري الجديد في الحكومة التي يرأسها هشام قنديل يُمثل خطوة جديدة تُستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام على حد تعبيره.

من جانبها إعتبرت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة أن التعديل الوزاري مخيب للآمال.