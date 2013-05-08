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التعديل الوزاري المصري الجديد لايرضي طموحات المعارضة

  • 8 مايو/ أيار 2013

إعتبر الرئيس المصري محمد مرسي أن التعديل الوزاري الجديد في الحكومة التي يرأسها هشام قنديل يُمثل خطوة جديدة تُستكمل فيها مسيرة التطوير في الأداء العام على حد تعبيره.

من جانبها إعتبرت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة أن التعديل الوزاري مخيب للآمال.