القضاء العراقي يغلق قضية الأسلحة الروسية

قررت محكمة عراقية مختصة غلق ملف قضية الأسلحة الروسية التي شابها فساد وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وكانت هذه الصفقة قد شهدت جدلا سياسيا بين الكتل السياسية العراقية في البرلمان.
تقرير شاكر حامد من بغداد.
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قررت محكمة عراقية مختصة غلق ملف قضية الأسلحة الروسية التي شابها فساد وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وكانت هذه الصفقة قد شهدت جدلا سياسيا بين الكتل السياسية العراقية في البرلمان.
تقرير شاكر حامد من بغداد.