معاناة الحوامل داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين

تعاني النساء خاصة الحوامل داخل مخيم الزعتري المقام للاجئين السوريين في الأردن من نقص الخدمات الطبية المقدمة لهن.

يولد العشرات من الأطفال في المخيم بعمليات قيصرية بالرغم من نقص عدد الأطباء المختصين بالولادة والامراض النسائية داخل المخيم.