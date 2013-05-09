جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

معاناة الحوامل داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين

  • 9 مايو/ أيار 2013

تعاني النساء خاصة الحوامل داخل مخيم الزعتري المقام للاجئين السوريين في الأردن من نقص الخدمات الطبية المقدمة لهن.

يولد العشرات من الأطفال في المخيم بعمليات قيصرية بالرغم من نقص عدد الأطباء المختصين بالولادة والامراض النسائية داخل المخيم.