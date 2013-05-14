رولز رويس في مشروع لانتاج سيارة سرعتها 1600 كيلومتر/ الساعة

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أعلنت شركة رولز رويس البريطانية العملاقة لمحركات الطائرات عن دعم مشروع انتاج سيارة بلدهاوند القادرة على السير بسرعة 1600 كيلومتر/ الساعة.

وتقدم رولز رويس الدعم الفني والمالي لانتاج محرك EJ200 المقرر استخدامه في السيارة، وهو نفس محرك طائرات تايفون المقاتلة.

ويساعد المحرك السيارة على الإنطلاق بسرعة 560 كيلومترا/ الساعة في البداية قبل أن يعمل بكامل طاقته لتنطلق بسرعة فائقة.

هذا الفيديو يظهر تجربة لمحرك EJ200 في مصنع رولز رويس ببريستول في بريطانيا.

الفيديو مقدم من Bloodhound SSC وستيفان مارجورام.