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الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج صندوق النغم

  • 17 مايو/ أيار 2013

الحلقة الثالثة والعشرون نحلق في سماء الطرب وقيثارة الفن أسمهان وواحدة من تسجيلات البي بي سي الخاصة وايضا نستمع الى أغنية من التراث الليبي.