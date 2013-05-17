الحلقة الثالثة والعشرون نحلق في سماء الطرب وقيثارة الفن أسمهان وواحدة من تسجيلات البي بي سي الخاصة وايضا نستمع الى أغنية من التراث الليبي.
الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج صندوق النغم
- 17 مايو/ أيار 2013
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