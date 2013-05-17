العيش 60 يوما على صخرة وسط المحيط الأطلسي

يعتزم المواطن الإسكوتلندي نيك هانكوك العيش على صخرة "روك أوول" Rockall الواقعة وسط شمال محيط الأطلسي لفترة 60 يوما بهدف تسجيل رقم قياسي في عدد الأيام التي يمكن للأنسان أن يمكث عليها.
تقرير سي لورا بيكر.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
يعتزم المواطن الإسكوتلندي نيك هانكوك العيش على صخرة "روك أوول" Rockall الواقعة وسط شمال محيط الأطلسي لفترة 60 يوما بهدف تسجيل رقم قياسي في عدد الأيام التي يمكن للأنسان أن يمكث عليها.
تقرير سي لورا بيكر.