العيش 60 يوما على صخرة وسط المحيط الأطلسي

يعتزم المواطن الإسكوتلندي نيك هانكوك العيش على صخرة "روك أوول" Rockall الواقعة وسط شمال محيط الأطلسي لفترة 60 يوما بهدف تسجيل رقم قياسي في عدد الأيام التي يمكن للأنسان أن يمكث عليها.

تقرير سي لورا بيكر.