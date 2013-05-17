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العيش 60 يوما على صخرة وسط المحيط الأطلسي

  • 17 مايو/ أيار 2013

يعتزم المواطن الإسكوتلندي نيك هانكوك العيش على صخرة "روك أوول" Rockall الواقعة وسط شمال محيط الأطلسي لفترة 60 يوما بهدف تسجيل رقم قياسي في عدد الأيام التي يمكن للأنسان أن يمكث عليها.

تقرير سي لورا بيكر.