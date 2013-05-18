كليك: توفير برنامج بلاكبيري مسنجر لباقي الهواتف الذكية

الإعلان عن توفير برنامج بلاكبيري مسنجر للمحادثة BBM على اجهزة ذكية غير بلاكبيري...وشركة غوغل تطلق خدمة اشتراك لملفات الموسيقى...أخبار اخرى في كليك لهذا الأسبوع.