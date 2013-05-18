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كليك: توفير برنامج بلاكبيري مسنجر لباقي الهواتف الذكية

  • 18 مايو/ أيار 2013

الإعلان عن توفير برنامج بلاكبيري مسنجر للمحادثة BBM على اجهزة ذكية غير بلاكبيري...وشركة غوغل تطلق خدمة اشتراك لملفات الموسيقى...أخبار اخرى في كليك لهذا الأسبوع.