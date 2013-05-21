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أول رائد فضاء بريطاني يمثل بلاده في رحلة إلى الفضاء

  • 21 مايو/ أيار 2013

اختير رائد الفضاء البريطاني تيم بيك ليكون ضمن الطاقم الذي سيرسل إلى محطة الفضاء الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

وبذلك يكون تيم أول رائد فضاء بريطاني يمثل بلاده رسميا في رحلة من هذا النوع.