أول رائد فضاء بريطاني يمثل بلاده في رحلة إلى الفضاء

اختير رائد الفضاء البريطاني تيم بيك ليكون ضمن الطاقم الذي سيرسل إلى محطة الفضاء الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.
وبذلك يكون تيم أول رائد فضاء بريطاني يمثل بلاده رسميا في رحلة من هذا النوع.
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اختير رائد الفضاء البريطاني تيم بيك ليكون ضمن الطاقم الذي سيرسل إلى محطة الفضاء الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.
وبذلك يكون تيم أول رائد فضاء بريطاني يمثل بلاده رسميا في رحلة من هذا النوع.