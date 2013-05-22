الرئيس المصري محمد مرسي يستقبل الجنود المحررين

استقبل الرئيس المصري محمد مرسي الجنود السبعة الذين كانوا قد اختطفوا قبل اسبوع في سيناء.
مرسي التقى الجنود في مطار ألماظة العسكري عقب اطلاق سراحهم.
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استقبل الرئيس المصري محمد مرسي الجنود السبعة الذين كانوا قد اختطفوا قبل اسبوع في سيناء.
مرسي التقى الجنود في مطار ألماظة العسكري عقب اطلاق سراحهم.