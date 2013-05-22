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الرئيس المصري محمد مرسي يستقبل الجنود المحررين

  • 22 مايو/ أيار 2013

استقبل الرئيس المصري محمد مرسي الجنود السبعة الذين كانوا قد اختطفوا قبل اسبوع في سيناء.

مرسي التقى الجنود في مطار ألماظة العسكري عقب اطلاق سراحهم.