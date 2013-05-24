كليك: تويتر يعزز من أمن حساب المستخدم عبر رمز سري

موقع تويتر يوفر خاصية تزيد من أمان حساب المستخدم وذلك عبر إستخدام رمز سري متجدد عند كل عملية دخول للحساب، وشركة ياهو تستحوذ على موقع التواصل الإجتماعي تمبلر....أخبار أخرى في كليك لهذا الأسبوع.