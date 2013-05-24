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كليك: تويتر يعزز من أمن حساب المستخدم عبر رمز سري

  • 24 مايو/ أيار 2013

موقع تويتر يوفر خاصية تزيد من أمان حساب المستخدم وذلك عبر إستخدام رمز سري متجدد عند كل عملية دخول للحساب، وشركة ياهو تستحوذ على موقع التواصل الإجتماعي تمبلر....أخبار أخرى في كليك لهذا الأسبوع.