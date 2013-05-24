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الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج صندوق النغم

  • 24 مايو/ أيار 2013

الحلقة الرابعة و العشرون من برنامج صندوق النغم:

-ألحان من الطرب الاندلسي.

-شعر من أشعار الشاعر الكبير نزار قباني.