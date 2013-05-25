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مزارع صيني يفقد ذراعيه فيصنع بديلا عنهما

  • 25 مايو/ أيار 2013

مزارع صيني فقد ذراعيه في حادث رهيب، ولم يجد المال الكافي لشراء ذراعين صناعيين، فصنع بنفسه ذراعين قادرين على القيام بما أراد من مهام، ثم بدأ في تصنيع الأذرع الآلية وبيعها لمن هم في حاجة إليها بأسعار معقولة.