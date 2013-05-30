مشاهد لمجموعة من "الروبوتات القاتلة"

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تعد "الروبوتات القاتلة" ماكينات مبرمجة سلفاً للتخلص من الأفراد أو الأهداف، وهي ليست كالطائرات من دون طيار، إذ أنها تعمل من تلقاء نفسها دون أي تدخل بشري.

وطورت هذه الروبوتات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، إلا أنها لم تستخدم بعد.

ويقول مؤيدو استخدام هذه الروبوتات إنها "قد تنقذ حياة العديد من الأشخاص لأنها تساهم في تقليص عدد الجنود في أرض المعركة".

ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس أخلاقيات استخدام "الروبوتات القاتلة" في اجتماع له في جنيف.