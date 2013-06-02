العراق: فككنا خلية إرهابية تريد صناعة سلاح كيمياوي

أعلن محمد العسكري الناطق بإسم وزارة الدفاع العراقية، أن قوات الأمن ألقت القبض على خلية مكونة من خمسة عناصر، كانت قد أنشأت ثلاثة مختبرات لإنتاج غازي السارين والخردل.

وفككت قوات الأمن العراقية الخلية التي قالت إنها تابعة لتنظيم القاعدة، وكانت تعمل على إنتاج غازات سامة في موقعين بالعاصمة بغداد لاستخدامها في هجمات داخل وخارج العراق.

يذكر أن تنظيم القاعدة في العراق هو الوحيد من أفرع هذا التنظيم استخدام الأسلحة الكيميائية، فقد سبق له أن فجر 16 قنبلة بدائية محملة بغاز الكلور في العراق بين شهر أكتوبر / تشرين الأول 2006 وشهر يونيو / حزيران 2007.