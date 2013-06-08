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طالبة بريطانية تمتلك واحدا من أعظم العقول في العالم

  • 8 يونيو/ حزيران 2013

التحقت الطالبة البريطانية، نيها رامو، بهيئة مينسا لمستويات الذكاء العالية، وهي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، ما يجعلها من أعظم العقول في العالم، مع درجة مدهشة من نسبة الذكاء.

مراسلة بي بي سي نانسي كول التقت نيها وعادت بهذاالتقرير.