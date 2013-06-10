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راهبة بوذية في النيبال تأمل أن تصبح نجمة عالمية

  • 10 يونيو/ حزيران 2013

آني تشو بينغ راهبة كاتماندو المنشدة تأمل أن تستخدم شهرتها في بلاد الهيمالايا لتصبح نجمة عالمية، وتشتهر آني بأسلوب غناؤها البوذي التأملي.

تقرير راجيش جوشي