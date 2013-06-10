راهبة بوذية في النيبال تأمل أن تصبح نجمة عالمية

آني تشو بينغ راهبة كاتماندو المنشدة تأمل أن تستخدم شهرتها في بلاد الهيمالايا لتصبح نجمة عالمية، وتشتهر آني بأسلوب غناؤها البوذي التأملي.
تقرير راجيش جوشي
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آني تشو بينغ راهبة كاتماندو المنشدة تأمل أن تستخدم شهرتها في بلاد الهيمالايا لتصبح نجمة عالمية، وتشتهر آني بأسلوب غناؤها البوذي التأملي.
تقرير راجيش جوشي