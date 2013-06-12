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اليونان تغلق شبكة قنوات "إي آر تي" التلفزيونية

  • 12 يونيو/ حزيران 2013

أوقفت الحكومة اليونانية مساء أمس بث شبكة قنوات "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية لتدخل في اختبار قوة غير مسبوق مع النقابات، وسط ضغوط مانحيها الدوليين.