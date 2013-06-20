الحلقة السابعة و العشرون من برنامج صندوق النغم

في هذه الحلقة من صندوق النغم نسأل مالاذي يسمعه الجزائريون اليوم من تراث وخلال الحلقة نسافر الى الجزائر ويسافر الجزائر الينا مع ضيوف من الشباب الجزائري ونمرمعهم عبر طبوع الفن الجزائري المتنوعة.