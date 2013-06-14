كولومبيا تمنع استخدام الحيوانات البرية في السيرك

أقر البرلمان في كولومبيا قانونا جديدا يعد معلَما فارقا.
فالقانون يحظـُر استخدام الحيوانات البرية في السيرك.
يأتي القانون بعد تحقيقات سرية كشفت حوادث استخدام القسوة والايذاء ضد هذه الحيوانات.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
أقر البرلمان في كولومبيا قانونا جديدا يعد معلَما فارقا.
فالقانون يحظـُر استخدام الحيوانات البرية في السيرك.
يأتي القانون بعد تحقيقات سرية كشفت حوادث استخدام القسوة والايذاء ضد هذه الحيوانات.