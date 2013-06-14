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كولومبيا تمنع استخدام الحيوانات البرية في السيرك

  • 14 يونيو/ حزيران 2013

أقر البرلمان في كولومبيا قانونا جديدا يعد معلَما فارقا.

فالقانون يحظـُر استخدام الحيوانات البرية في السيرك.

يأتي القانون بعد تحقيقات سرية كشفت حوادث استخدام القسوة والايذاء ضد هذه الحيوانات.