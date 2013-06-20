قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، وجه نحو خمسمائة طفل من اللاجئين السوريين فى معسكر الزعتري فى الأردن رسائل للعالم عبر طائراتهم الورقية تذكيرا بالمحنة التى تمر بها بلادهم وباوضاعهم الصعبة فى المخيمات.
رسائل للعالم عبر طائرات ورقية من أطفال سوريا
- 20 يونيو/ حزيران 2013
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