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رسائل للعالم عبر طائرات ورقية من أطفال سوريا

  • 20 يونيو/ حزيران 2013

قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، وجه نحو خمسمائة طفل من اللاجئين السوريين فى معسكر الزعتري فى الأردن رسائل للعالم عبر طائراتهم الورقية تذكيرا بالمحنة التى تمر بها بلادهم وباوضاعهم الصعبة فى المخيمات.