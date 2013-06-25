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القوى الأمنية اللبنانية تلاحق الشيخ أحمد الأسير

  • 25 يونيو/ حزيران 2013

القوى الأمنية اللبنانية تلاحق الشيخ أحمد الاسير المتواري عن الأنظار بعدما تمكن الجيش من الدخول إلى مقره قرب صيدا في جنوب لبنان.

المصادر العسكرية تقول إن مكان الأسير غير معروف والقوى الأمنية مكلفة بالبحث عنه وعن أنصاره.

وقال وزير الداخلية مراون شربل الذي تفقد المكان إنه تم العثور على عدد من الأشخاص من جنسيات أجنبية وإن البحث جار عن مكان الاسير.

وكانت القوى السياسية اللبنانية على اختلافها، أعلنت عن دعم الجيش اللبناني في إنهاء ظاهرة الأسير، بينما ذهبت جماعات قوى الرابع عشر من آذا ر إلى المطالبة بتعميم التجربة حتى تطاول كل السلاح غير الشرعي في لبنان، بما في ذلك سلاح حزب الله.