مرسي: بعض المعارضين تخلوا عن مبادئ الممارسة الديمقراطية

اتهم الرئيس مرسي محمد مرسي أحزابا في المعارضة السياسية في البلاد بأنها تخلت عن مبادئ الممارسة الديمقراطية، وانتقد عددا من اقطاب المعارضة السياسية مطالبا بالتحقيق معهم، كما ألقى باللوم على من وصفهم بأعداء الثورة.

وقال الرئيس مرسي إنه ملتزم باتخاذ قرارات قوية وثورية لتحديث مؤسسات الدولة، معتبرا أنه مثلما "أخطأت في بعض الأشياء، فقد نجحت في أشياء اخرى، وتصويب الخطأ واجب" قاصدا بذلك أداءه السياسي منذ توليه منصب الرئاسة.

ودافع مرسي في خطابه عن السياسة الحكومية، معددا أهم ما تحقق من إنجازات في مجال التعليم ورفع الأجور ومكافحة الفقر.

يأتي خطاب الرئيس المصري عشية دعوة عدد من القوى السياسية، وهيئات المجتمع المدني في مصر إلى التظاهر اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وتحضيرا للتظاهرات الواسعة في الثلاثين من الجاري.