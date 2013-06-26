أمير قطر يسلم السلطة إلى ولي عهده تميم

يلقي اليوم أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول خطاب له بعد توليه مقاليد السلطة خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وكان الأمير الأب قد برر خطوة تنحيه عن الحكم بأن الوقت قد حان ليتسلم جيل جديد مقاليد السلطة في البلاد.
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يلقي اليوم أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول خطاب له بعد توليه مقاليد السلطة خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وكان الأمير الأب قد برر خطوة تنحيه عن الحكم بأن الوقت قد حان ليتسلم جيل جديد مقاليد السلطة في البلاد.