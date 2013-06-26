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أمير قطر يسلم السلطة إلى ولي عهده تميم

  • 26 يونيو/ حزيران 2013

يلقي اليوم أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول خطاب له بعد توليه مقاليد السلطة خلفا لوالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكان الأمير الأب قد برر خطوة تنحيه عن الحكم بأن الوقت قد حان ليتسلم جيل جديد مقاليد السلطة في البلاد.