آراء الشارع المصري حول الأزمة الراهنة

يترقب المصريون بيان الجيش المصري حول الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وتشهد شوارع القاهرة حشود غفيرة من مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي.

وقد تباينت آراء المعارضين للرئيس في ميدان التحرير والمؤيدين في ميدان رابعة العدوية حول بقاء مرسي في الحكم