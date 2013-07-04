مصر: "الشعب كان ينتظر هذه الفرحة"

أجواء احتفالية عمت ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ اعلان الفريق أحمد السيسي بيان الجيش الخاص بعزل الرئيس ممحمد مرسي.
وقد حلقت مروحيات القوات المسلحة فوق الميدان مساء وصباحا.
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أجواء احتفالية عمت ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ اعلان الفريق أحمد السيسي بيان الجيش الخاص بعزل الرئيس ممحمد مرسي.
وقد حلقت مروحيات القوات المسلحة فوق الميدان مساء وصباحا.