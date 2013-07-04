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مصر: "الشعب كان ينتظر هذه الفرحة"

  • 4 يوليو/ تموز 2013

أجواء احتفالية عمت ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ اعلان الفريق أحمد السيسي بيان الجيش الخاص بعزل الرئيس ممحمد مرسي.

وقد حلقت مروحيات القوات المسلحة فوق الميدان مساء وصباحا.