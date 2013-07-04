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مصر: النساء يملأن ميدان التحرير بالرقص والزغاريد

  • 4 يوليو/ تموز 2013

تتواصل الاحتفالات في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة بعزل الرئيس محمد مرسي. وكان للنساء حضور بارز بالرقص والزغاريد.