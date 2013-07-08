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بريطانيا: جدل حول التعددية الثقافية والتطرف بين المسلمين

  • 8 يوليو/ تموز 2013

يبرز سؤال التعددية الثقافية والوجود الإسلامي في بريطانيا إلى السطح، مع الحديث عن المتشددين الإسلاميين فيها.

وهناك من يرى أن التعددية الثقافية تساعد في تحول الشبان إلى التشدد، وبطبيعة الحال هناك من يختلف مع هذا الطرح.

تقرير مراد بطل الشيشاني.