بريطانيا: جدل حول التعددية الثقافية والتطرف بين المسلمين

يبرز سؤال التعددية الثقافية والوجود الإسلامي في بريطانيا إلى السطح، مع الحديث عن المتشددين الإسلاميين فيها.
وهناك من يرى أن التعددية الثقافية تساعد في تحول الشبان إلى التشدد، وبطبيعة الحال هناك من يختلف مع هذا الطرح.
تقرير مراد بطل الشيشاني.
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يبرز سؤال التعددية الثقافية والوجود الإسلامي في بريطانيا إلى السطح، مع الحديث عن المتشددين الإسلاميين فيها.
وهناك من يرى أن التعددية الثقافية تساعد في تحول الشبان إلى التشدد، وبطبيعة الحال هناك من يختلف مع هذا الطرح.
تقرير مراد بطل الشيشاني.