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أحداث دار الحرس الجمهوري: أنصار مرسي يروون شهاداتهم

  • 8 يوليو/ تموز 2013

قتل العشرات في حادث تبادل إطلاق نار أمام دار الحرس الجمهوري في مصر، حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وأدلى شهود عيان من أنصار مرسي رواياتهم عما حدث.