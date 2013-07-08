أحداث دار الحرس الجمهوري: أنصار مرسي يروون شهاداتهم

قتل العشرات في حادث تبادل إطلاق نار أمام دار الحرس الجمهوري في مصر، حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمطالبة بإعادته إلى منصبه.

وأدلى شهود عيان من أنصار مرسي رواياتهم عما حدث.